«Lapse aju traumeerimine pole kindlasti aktsepteeritav!» Pealinnas toimuv verdtarretav Halloweeni festival vihastab lapsevanemaid

Esimest korda Eestis toimub sel sügisel ainulaadne Halloweeni festival «FOOBIA KÜLA». Verdtarretavat kogemust lubav festival on aga vere keema ajanud mitmel lapsevanemal. «Lapse aju traumeerida on lihtsam, kui me aimame,» kommenteerib mitme lapse ema ja MTÜ Igale Lapsele Pere eestvedaja Jane Snaith. «Need lapsevanemad, kes on meie ürituse vastu – see on nende isiklik arvamus, me ei sunni mitte kedagi tulema ja oma lapsi vägisi tooma,» ütlevad ürituse korraldajad.