JÄRJEKORDNE JUHTUM ⟩ Egiptuse kuurordis ründas hai ujumas olnud naist. Eestlanna: kohalikud on hämmingus

Kolmapäeval sai Egiptuse kuurordis hai rünnakus tõsiselt vigastada kohalik naisterahvas. «Naine jäi õnneks ellu ja on praegu haiglas stabiilses seisus,» kirjeldab eestlanna Terje, kelle abikaasa töötab lähedal asuvas rannas, «kohalikud on ise ka hämmingus, et haid juba randa trügivad.»