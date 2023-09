Märt Avandi abikaasa Liis-Katrin Avandi kannapöördest elus: maailm oli kriisis ning mina tundsin tohutut vabadust

«Hommik Anuga» saade võttis selle suve viimasel pühapäeval ette andekad inimesed, kes pärast loomingulist karjääri suundusid edasi meditsiinivaldkonda. Näiteks hakkas endine ooperilaulja Andres Köster meditsiini õppima oma lavakarjääri ajal ja töötab nüüd PERHi taastusravi osakonnas logopeedina.

Sarnase sammu tegi ka Liis-Katrin Avandi, Märt Avandi abikaasa, kes töötab hetkel Pärnu haiglas medõena. Huvi meditsiinivaldkonna vastu oli Liis-Katrin Avandil juba peale keskkooli, kui ta läks ämmaemandaks õppima.

«Õppisin kaks aastat ja siis otsustasin, et võtan akadeemilise puhkuse, tundsin, et ei olnud piisav [...] võib-olla põlesin läbi ja mõtlesin oma elu keerulisemaks,» rääkis ta ämmaemandaks õppimisest.

Liis-Katrin Avandi lisas, et tal tekkis igatsus tantsu vastu, küllap tänu oma emale, kes on näitleja, tantsija ja koreograaf Laine Mägi. Nõnda läkski ta ema jälgedes tantsuõpetajaks, tantsijaks ja koreograafiks.

Liis-Katrin Avandi koos abikaasa Märt Avandiga. Foto: Marko Saarm

Koroonapandeemia hakul läks aga aastaid loometööga tegelenud Liis-Katrin Avandi uuesti meditsiini õppima. «Tantsuõpetajad jäid koju ja maailm oli kriisis, ning mina tundsin tohutut vabadust, rõõmu, et ma saan olla ise oma perega. Keegi ei pea kuskile minema, kõik on nii ilus ja roosiline! Ja siis ma mõtlesin, et ma tahangi sellist elu elada, kus mul on rohkem vabadust,» tõdes ta «Hommik Anuga» saates.

«Olin täiesti läbi põlenud ja depressioonis. Ma ei saanud aru, mis ma elult tahan ja mis mul viga on, et kõik tundus valesti. Tundus, et miskit tuleb muuta.» See järel mõistis Liis-Katrin Avandi, et ta vajab oma ellu muutust.