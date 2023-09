UUS SAATESARI ⟩ Kristina Pärtelpoeg tunnistab iluoppide kuningannale, et läheb kõhuplastika operatsioonile

«Minu keha ei harjunud implantaatidega ära, just sellepärast pidin need eemaldama,» jagab rutiini armastav ettevõtja Adriana Viks, kes ihaldas kaunimaid kehakumerusi. Avameelses intervjuus tunnistab ka Kristina Pärtelpoeg esimest korda, et läheb kõhuplastika operatsioonile. Vaata värskest saatest, mis implantaadid ettevõtja eemaldas!