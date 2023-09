NUNNUMEETER PÕHJAS ⟩ Egert Milder tõttas pisitütre suurt probleemi lahendama: kui laps on õnnelik, on ka paps õnnelik

«Tänane hommikupoolik on möödunud nutulainel. Ise mõtlesin, et teeks homseks ühe mõnusa peaproovi, aga lapsevanemlus viskab hoopis muid ülesandeid vahele,» kirjutab muusik Egert Milder ühismeediasse postitatud videos, et tema pisitütrel Millil oli üks suur mure lahendada.