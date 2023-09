Briti näitlejat süüdistatakse vägistamises ja seksuaalses rünnakus

Süüdistused esitati Sunday Timesi, Timesi ja Channel 4 Dispatchesi ühises uurimises. Nimelt neli naist süüdistavad näitlejat seksuaalrünnakutes aastatel 2006–2013.

Üks naine väidab, et Brand vägistas ta oma Los Angelese kodus vastu seina. Teda raviti samal päeval vägistamiskriisikeskuses. The Times ütleb, et on näinud meditsiinilisi andmeid, mis seda kinnitavad.

Teine naine väidab, et Brand ründas teda, kui too oli 30ndates eluaastates ja naine oli 16-aastane ja käis veel koolis. Ta väidab, et mees nimetas teda emotsionaalselt vägivaldse ja kontrolliva suhte ajal lapseks.

Kolmas naine väidab, et Brand ründas teda seksuaalselt, kui too temaga koos Los Angeleses töötas ja et ta ähvardas kohtusse astuda, kui naine oma väitest kellelegi teisele räägib.

Neljas naine väitis, et Brand on teda seksuaalselt rünnanud ja tema kallal füüsiliselt ja emotsionaalselt vägivallatsenud.

Eitab

Reedel avaldas Russell Brand video, milles ta eitas süüdistusi, mida kavatsetakse tema vastu esitada. Videos, mis postitati YouTube'i ja X-i, varasema nimega Twitterisse, ütles Brand: «Selle hämmastavate, üsna baroksete rünnakute keskel on mõned väga tõsised süüdistused, mille ma täielikult ümber lükkan.»

«Need väited puudutavad aega, mil töötasin peavoolus, kui olin kogu aeg ajalehtedes, kui olin filmides, ja nagu ma olen oma raamatutes palju kirjutanud, olin ma väga-väga seksuaalne. Sel ajal olid suhted, mis mul olid, absoluutselt alati konsensuslikud.»