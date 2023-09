Alika avaldab ühe oma salasoovidest. «Sooviksin veel ühe korra...»

«Kõige ilusam mälestus on see, kui finaalis hakkas žürii hääletamine ja kui ma ühel hetkel üldse teine olin,» meenutas lauljatar, vahendab Menu. «Ma olin viies žüriihääletuses,» rääkis ta lõpptulemusest. Alika sõnul on ta siiani oma Eurovisiooni sooritusega väga rahul.

«Kui ma tulin Eestisse – see oli päeval – ja ma läksin Viru keskusesse / .../ ja kui ma kõndisin seal poest poeni, siis kohtasin erinevaid inimesi, kes läksid minust mööda ja ütlesid, et nii uhke on eestlane olla,» meenutas lauljatar hetke pärast lauluvõistlust, mis talle väga hästi meelde jäi.

Alika kinnitas, et ta suhtleb siiamaani San Marino Eurovisiooni esindajatega ansamblist Piqued Jacks ning loodab neile millalgi külla sõita.

Lauljatar rääkis ka, et Estonia klaver, mis temaga koos Eurovisioonil käis ning nüüd tagasi Tallinna lennujaamas on, tekitas talle Liverpoolis olles koduse tunde. «See oli kindlasti suur rõõm, et see klaver jõudis sinna õigel ajal kohale ja sellega ei juhtunud mitte midagi.»

«Tõesti sooviksin seda teha veel ühe korra, aga mingi nelja-viie aasta pärast on mõnus aeg, millal seda teha,» jagas Alika, et soovib tulevikus taas Eurovisioonile pürgida.