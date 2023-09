GALERII ⟩ Uhke avamispidu! T1 on investeerinud keskuse uuendamisse ligi 10 miljonit eurot

«T1 kolmas korrus teeb läbi väga suure ja strateegilise muutuse. Täiesti uue väljanägemise, funktsiooni ja sisu saavad üüripinnad ja üldalad kokku 16 000 ruutmeetril, mis moodustab ligi viiendiku kogu T1 keskusest. Kolmanda korruse fookus on nüüdsest terviseteenustel ja kliinikutel, spordi-, hobi- ja huvitegevustel ning ilu- ja heaoluteenustel, mis täiendavad väga hästi keskuse kaubanduse ja meelelahutuse poolt,» ütles T1 tegevjuht Tarmo Hõbe .

Kolmandal korrusel alustasid tegevust mitu spordiklubi, kus tegevust leiavad nii tippsportlased kui ka eri vanuses harrastajad. Nikolai Novosjolovi asutatud vehklemisklubi Le Glaive, kuhu kuulub olümpiavõitja Katrina Lehis, tegutseb Alexela vehklemissaalis. Korrusel on ka spordiklubi Kontakt, kus saab harrastada maadlust ja poksi, capoeira klubi Arte do Brasil - Capoeira Estonia, tantsuklubid LifeDance Stuudio ja D7 ning ronimiselamusi pakkuv Ronimisministeerium. Avamiseks valmistub õhuakrobaatika klubi Muse Stuudio.

Hõbe sõnul sobivad spordiklubid keskusse imehästi, sest nii muutub vanemate elu lihtsamaks. «Näiteks kui tuua väiksem laps tunniks–pooleteistkümneks trenni, siis lapsevanem saab seni keskuses aega veeta, teha supermarketis vajalikud ostud, käia ise trennis või külastada iluteenuseid. Ta ei pea edasi-tagasi sõitma, lisaks säästab see palju aega kui peres on mitu last, kes harrastavad erinevaid spordialasid,» lisas Hõbe.