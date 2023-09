Joogaõpetaja Ingvar Villido kõmulisest jalgadepesust: need olid puhtaks pestud jalad, kuhu oli peale pandud suhkrut ja mett

«Täna me ei tee neid asju. Täna me istume rahulikult, vaikselt, mingit sellist ekstreemi ei tee.»

On kurjaks läinud?

Veel heidetakse tuntud joogaõpetajale ette, et ta on läinud kurjaks, kuigi ta on välja andnud raamatu emotsioonide vabastamisest. Miks õpetaja siis ise oma emotsioone kontrollida ei suuda?

Villido selgitab, et ta on otsekohene inimene ja ütleb ausalt oma arvamuse välja. See võib osades inimestes aga meelepaha tekitada. «Ma olen otsekohene, aga seda kriitikat ei võeta tihti vastu kriitikana, vaid hoopis teistmoodi, emotsionaalselt. See võib tekitada olukordi, mida pannakse pahaks,» ütleb Villido, kes on üle vaadanud oma õpetamise stiilid ja lubab enam mitte nii teha.

Villido on kõigilt, keda ta on haavanud, ka vabandust palunud. «Olen püüdnud nende inimestega suhelda, kes on Ekspressi artikli taga. Olen püüdnud nendega suhelda, kuid nad ei ole tahtnud suhelda. Olen vabandanud kaks korda ja vabandan praegu ka nende ees,» sõnab mees.

«Teistele eeskujuks ma ei taha olla, sest siis ma pean näitama ennast teisiti kui ma olen.»

Ingvar Villido raamatu «Teadvuse praktiline kasutamine» esitlus Solarise Apollo raamatupoes. Foto: Madis Veltman

Mida Lilleorus tehakse?

Villido räägib, et tegemist on suure kogukonnaga, kus on ametlikult 180 liiget. «Peamiselt õpitakse joogat – kriya-joogat. See on õppekeskus. Meil on avatud suur park. Meil käib tohutult palju inimesi seal uurimas ja nautimas vaikust,» räägib joogaõpetaja.

Üks etteheide kogukonnale seisneb selles, et see olevat hakanud muutuma ususektiks, kus domineerib isikukultus. Villido lükkab ususekti väite ümber. «See, mida me õpime, ei põhine usul. See põhineb praktilistel teadmistel. Kuid mulje kõrvaltvaatajatele võib-olla tõesti jääb selline. Ma süveneksin, enne kui ma hakkaksin rääkima sektist,» ütleb ta.