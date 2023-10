«Õpikutes on kirjas, et lahkudes öeldakse «nägemist» ja «kohtumiseni», aga päris elus on ikkagi «davai, tsau»,» tõdeb Yilin Wang, 20-aastane Pekingist pärit Tartu Ülikooli tudeng, kes eesti keelt juba pea et emakeele tasemel valdab.