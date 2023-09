Netis on avaldatud video, kus on näha, kuidas Miami lennujaamas kaovad reisijate asjad otse nende silme alt. Videost nähtub, kuidas kahtlusalused töötajad liigutavad asju kottidest oma taskutesse, vahendavad New York Post ja Helsingin Sanomat .

Uurimise all on kolm Miami lennujaama turvatöötajat, keda kahtlustatakse asjade varguses hetkel, mil reisijate kotte skänniti. Samal ajal viibivad teised reisijad nende turvatöötajate lähedal ja sätivad oma asju lindile, et need läheksid läbi skänneri.