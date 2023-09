VIDEO ⟩ Clicherik & Mäx ning Traffic tegid uue loo armastatud publikulemmikust «Kesköödisko»

«Tegelikult sai kõik alguse sellest kui Joonas Mattias Sarapuu ansamblist Traffic mulle ootamatult kirjutas, et neil on vot selline idee ja kas oleksime teemas,» täpsustab Mäx.

Silver Laas Trafficust lisab: «Suhtlus poistega oli eriti tore ja vahetu, väga palju teineteise mõistmist ja kokkuvõttes lahe koostöö. Originaaliga on päris palju ühist, aga ütleme nii, et lugu on siis saanud kerge värskenduse. Kõik on ka nullist uuesti sisse tehtud ja mina olen tulemusega rahul!»