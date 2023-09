Rain Lõhmus valitsuse plaanist pankadelt raha võtta: see on sama, kui keegi võtab sinult ära kella või rahakoti

«Pole hea mõte hakata pankadelt raha võtma. Eesti majandus on suures osas finantseeritud just pankade toel,» ütleb Lõhmus ja toob kaks kõnekat näidet. «Ma arvan sellest samamoodi kui siis, kui tänaval tuleb keegi inimene vastu ja ütleb, et võtaks su kella või rahakoti ära,» räägib ettevõtja juhtides tähelepanu asjaolule, et puudus riigieelarves on pikaajalisem probleem ning lühikese aja jooksul pankadelt raha võtmine seda probleemi ei lahenda. Tagajärjeks oleks Lõhmuse sõnul see, et pank peab tõstma laenuintressi väga kõrgeks. «Siis kannatavad miljonid inimesed kindlasti,» ütleb Lõhmus.