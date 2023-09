ELU25 ⟩ Juku-Kalle Raid: mida rääkis varalahkunud Mart Nutt munade laiaksistumisest parlamendis

Suvel teatas Martin Helme, et kui opositsioon oma tahtmist ei saa – mis tähendanuks, et enamus parlamendist oleks pidanud hakkama ellu viima vähemuse poliitikat –, tehakse sügisel koalitsiooni elu nii raskeks, et kõigil valitsuserakondadel on oksemaitse suus. Tõsi. Vaevalt, et see oksemaitse opositsioonigi suukestest mööda läheb.