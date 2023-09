ELUGA RAHUL ⟩ Kristjan Jõekalda tähistab sünnipäeva: möödunud aastasse jäi rohkem kui kümnesse eelnevasse

«Õnne on alati vaja. Tervist läheb rohkem vaja, aga õnnega saame ka väga hästi hakkama,» ütleb Kristjan Jõekalda oma sünnipäeval. Telesaatejuht räägib, et ise tuleb selle eest hea seista, et tervis korras püsiks. «Kui suve alguses natuke lõdvemaks lasin, siis nüüd olen jälle asja käsile võtnud, sest kui meil oktoobris reis tuleb, siis peavad vaim ja tervis selleks valmis olema,» sõnab Jõekalda, kes on reisisaate «Kaks kanget» tegemise osas juba väga põnevil. Seekordne reisisiht on Taga-Kaukaasia.