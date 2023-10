Official Miss International Poirtrait

«Enne missivõistlust ei julgenud ma ilma meigita üldse ringi käia, nüüd see julgus on ja mul on nii hea oma nahas olla sellisena, nagu ma olen,» räägib Kanal 2 «Reporteri» uus ilmatüdruk Karolin Kippasto, kes sõidab juba 10. oktoobril Jaapanisse Eestit esindama Miss International missivõistlusel.