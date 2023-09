VIDEOINTERVJUU ⟩ Piret Laos avaldab värske «Ma näen su häält» hooaja eel, mis on telemängus sel korral teisiti

«Oi, milliseid ägedaid tüüpe te ei näe,» vastab saatejuht muiates küsimustele, missuguseid andekaid tüüpe sel hooajal laval nägema hakkab. Ta tõdeb, et kuna kaks hooaega on seljataga, siis mõtles ta isegi, kas üldse enam on võimalik kedagi ära petta. «Aga ma võin öelda, et on küll,» avaldab ta naerdes.

«Need seitse esinejat, kes seal laval on – nad on teinud palju tööd,» ütleb saatejuht kelmikalt ja jätkab: «Ja ma näen, et laulu- ja tantsuõpetajad on ka vist istunud maha ja analüüsinud, et mida ja kuidas nõunikud hindavad, seda kõike arvesse võtnud ja teinud muudatusi, nii et ma ise ka vaatan vahel ja ma ei saa mitte midagi aru, mis toimub.»