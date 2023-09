SAJANDI MAAVÄRIN ⟩ Marokos puhanud Eesti sisulooja Agne Vaher: võiks öelda, et meie teine sünnipäev?

Pühapäeval tabas sama piirkonda järeltõuge magnituudiga 4,5. Praegustel andmetel on hukkunuid üle 3000, tuhanded inimesed on aga teadmata kadunud.

Eesti sisulooja Agne Vaher jagab Instagramis, et viibis vahetult enne sajandi tugevaimat maavärinat Marokos. «Ma siiani ei usu, et me tõusime Marrakechi lennujaamas õhku 20 minutit enne sajandi maavärinat,» ütleb ta ühismeedias. «Turistid, kohalikud olid pleedidega tänavatel pikali. Tundub täiesti ebareaalne. Võiks öelda, et meie teine sünnipäev?»