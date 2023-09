KUULOOMISE HOROSKOOP ⟩ Ees on omajagu vaimustust, aga ka illusioonide purunemist: see kõik on alles ettevalmistus

Ööl vastu reedet, 15. septembril kell 04.39 algab uus kuutskükkel kuuloomisega Neitsis 21°58’. Kui täiskuu mõju avaldub väljapoole ning on tavaliselt nii intensiivne, et seda tajutakse paar päeva ette, siis kuuloomise energia hakkab looma alles koos uue algusega ning on esialgu meie eest varjatud - just nagu me kuuloomise ajal ka Kuud ennast kunagi ei näe.