ELU25 ⟩ Liisa Pakosta: unustage ära! «Vaenukõne» eelnõu suvalisi sarisolvujaid ei aita

Kohe räägime «vaenukõne» eelnõust. Nüüd on see ajalooline hetk, kus poliitik ütleb ausalt välja: teie, kes te solvute iga asja peale, iga sõna eest vabandusi nõuate jne – me ei aita teid selle eelnõuga. Ükskõik kui palju see teid pahandab, teie ootustele ei vasta, aga seekord jäite tühjade pihkudega. Ükskõik kui ebaõiglane on kellegi kohta halvasti ütlemine, ikka ei tegele vaenukõne seadus sellega karvavõrdki. Teil on täielik õigus olla täiesti pettunud.