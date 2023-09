SUUR GALERII ⟩ Tallinnas toimunud kokteilivõistlust väisasid ka mitmed tuntud näod

Esimeses voorus hindas Eesti Baarmenite Assotsiatsiooni žürii kõiki võistlevaid kokteile anonüümselt ehk ainult maitse, lõhna ja välimuse põhjal. Finaali valiti plaanitud viie asemel kuus kokteili, kuna punktid olid nii võrdsed. Teises voorus tuli kokteili autoril oma meistriteos valmistada publiku ja žürii valvsa pilgu all, mis nii mõnelgi käe ja hääle värisema pani.

Esikoha saavutas Sigmund Freud Bar'i baarmen Vladislav Maksimenko, kes lahkus peolt 4000-eurose peavõiduga. «Olen rõõmus, et suutsin edastada oma idee publikule ja žüriile ning taas töötada sellise tootega nagu Moutai,» kinnitas Maksimenko, et võit on alati kvaliteetse töö näitaja.