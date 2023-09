VIDEO ⟩ Politsei kasutas kodaniku vastu vägivalda? «See ei vasta tõele, et olin alasti.»

Tartlane Egon Raasild jagas Elu24 toimetusega videot sellest, kuidas abipolitseinik talle politseimaja juures kallale tuli. Egon on võimuesindajate karmi kätt saanud tunda ka varasemalt. Selgusetuks jääb aga põhjus, miks politseinikud tema kallal vägivalda tarvitanud on. «Politsei ei tohi kasutada füüsilist jõudu rohkem kui selleks on vajadus,» ütleb jurist Merike Roosileht.