«Lihtne on öelda, et ise olid loll! Mulle siiski tundub, et mu raha ei ole tegelikult üldse kaitstud,» arutleb SMS-iga pettuse õnge sattunud Kätlin, kelles tekitab pahameelt, et pank ei saa tema raha tagasi kutsuda. «Kui inimene oma andmed sisestab ja ka kaardimakse kinnitatakse lisatuvastuse meetodil, siis ei saa pank kaarditehingut kahjuks enam vaidlustada,» selgitab LHV panga kommunikatsioonijuht Priit Rum.