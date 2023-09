HAIGENA JALGSI BUSSILE ⟩ Põlva proua kurdab, et vald ei ulata abikätt: kui puuet pole, siis transporti ei saa

Kuidas pääseda maapiirkonnast Tartusse arsti juurde, kui peres pole autot ja ühistransporti pole tervise tõttu võimalik kasutada? «Bussipeatusesse minek käib mulle haiguse tõttu üle jõu, kuid valda helistades öeldi, et peaksin kasutama ühistransporti,» räägib Põlva valla elanik, kelle sõnul pakutakse transporti vaid neile, kellel on puue. «Lihtsalt tervisehädadega vanainimene, kellel pole puuet, lükatakse kõrvale.» Vald ütleb, et sotsiaaltransporditeenus on neil olemas ja osaliselt tuleb selle eest inimesel endal tasuda.