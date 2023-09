Viimsist pärit perenaine kurdab, et bussijuht pani meelega lapse nina ees ukse kinni

Naine kirjutab, et laps nägi, et bussijuht pani tähele, et ta jookseb bussi peale ja oli jõudnud bussi ustest käeulatuse kaugusele. «Olen sedasama kuulnud ka ühelt teiselt lapsevanemalt. Mis iganes rahulduse roolis istuv härra sellest saab, aga minu jaoks on see juba pisut häiriv jälle sama juttu lapse käest kuulda.»

Postituse alla on kogunenud mitmeid kommenteerijaid, kes on nii postituse poolt kui ka selle vastu. «See pole 1A omapära, vaid on kõikidel TAKi liinidel aastaid nii olnud. Bussijuht vastutab graafikust kinni pidamise eest ja kui tal on hirm graafikust maha jääda, siis on tavaline, et jooksjaid buss järgi ei oota, paneb julmalt uksed nina eest kinni ja sõidab ära. Peatustes hilinejate järgi ootamine on viisakus hilineja suhtes, aga samas on see ka ebaviisakus nende suhtes, kes õigeks ajaks bussipeatusesse suutsid tulla ja õigustatult eeldavad, et buss graafikus püsib. Eks kogemus, kus buss nina alt ära sõitis, motiveerib järgmisel päeval õigel ajal ehk minut varem kodunt lahkuma,» märgib üks viimsilane.