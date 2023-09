Kreeka-Eesti kultuurifestival tõi Samose saarele värvika seltskonna. «Filmi «Inkvisiitorid» vaatamisel sekkusid lausa üleloomulikud jõud!»

Samose saarel septembri alguses toimunud Pythagorase nimeline festival tõi kokku Eesti ja Kreeka kultuuri. Just Samos on koht, kus kuulus Antiik-Kreeka filosoof Pythagoras sündis. Sel aastal toimus festival juba kolmandat korda. Igal aastal on kultuurisündmuse fookus mõneti erinev, kuid alati on esindatud matemaatika, astronoomia, muusika, filosoofia, kirjanduse, kunsti ja arhitektuuri valdkonnad.