Kas tõsielusaates osalemise järel saab Olarist ka tõsielustaar ei oska mees öelda. «Ma ei tea, millise inimese meedia minust teeb. Eks elu näitab, kuidas mind vastu võetakse,» nendib, «kui ma kellelegi ei meeldi, siis see on ju tema probleem.»

Enda arvates on Olari ise suhteliselt avatud, kuid mõistab, et igal inimesel on õigus oma arvamusele: «Kõigile ei saagi meeldida, kindlasti on inimesi, kellele ei meeldi. Mis teha.»