«Öeldi konkreetselt, et täna ei meeldinud,» meenutab Lisa Jennyfer Benita päeva, mil ta oma vanemale õele suurt tuntust toonud superstaarisaatest juba teatrivoorus koju saadeti. Kuid tagasilöögid tuntud perest pärit Lisa Jennyferi ei murra, ta kõnnib kindlal sammul oma rada ja ütleb uhkelt: «Mul on täiega vedanud.»

«Olin vist 8- või 9-aastane, kui mulle jõudis kohale, et paps on kuulus,» teatab Lisa Jennyfer läbi naeru ja lisab, et isa on talle elus suureks inspiratsiooniks.