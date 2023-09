FOTOD ⟩ Tallinnas liikuv Vene kirjadega auto äratab möödujates tähelepanu. Politsei: palume tal küljeukselt kleebised eemaldada

Kui auto tagaklaasil on kirjas: «Ma olen venelane», siis juhipoolse akna all seisab: «Natsismi vastu võitlemise üksus».

PPA pressiesindaja Annika Maksimov nentis, et info sõidukist on edastatud patrullidele. «Linnapildis sõidukit märgates kindlasti uurime juhilt, mis eesmärgiga on need kleepsud pandud ja palume sõiduki küljeuksel olevad kleebised eemaldada,» lisas ta.