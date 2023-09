Tundub, et Soome räpparitel on nii raha kui ka stiili. Selle aasta juulis küsis räppar Ibe 50 000 eurot ühe kontserdi eest, nüüd on Cledos ehtinud ennast üle 20 000 euro maksva kaelakeega.

Vladislav Andrejevitš Heponen, artistinimega Cledos, on 24-aastane Soome räppar, kes on saavutanud põhjanaabrite juures märkimisväärse edu. Tema muusikavideoid on vaadatud miljoneid kordi ning lisaks muusika tegemisele on ta poseerinud maailmakuulsa moeajakirja Vogue kaante vahel.