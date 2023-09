«Siin elavad normaalsed inimesed, see on vaikne, rahulik kant,» räägib üks noormees Põhja-Tallinnas Uus-Maleva tänava kortermaja ees. Ta ei suuda uskuda, et kõigest mõned päevad tagasi leiti sellestsamast majast, mille ees ta seisab, 38-aastase mehe surnukeha.