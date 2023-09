PÄEVAHOROSKOOP ⟩ 12. september: Ambur ei tohi halva tujuga poodi minna, Kalade sisemine tasakaal on suurepärane

Oled palju vaeva näinud, nüüd saad teha olulisi samme. Küllap on sul mõjukaid toetajaid, kes oskavad suurepärast nõu anda.

Ootused on kõrged. Oled kaaslase suhtes üsnagi kriitiline ja nõudlik, samas ei oska sa märgata enda käitumise nõrku kohti.

Enesekindlust on palju, kuid sa ei vaevu asju põhjalikult läbi mõtlema. Nii jäävad olulised detailid kahe silma vahele.

Sul on armsamale küllaltki kõrged nõudmised. Armukadedus on kerge lahvatama, mistahes arusaamatused kipuvad viima tülitsemiseni.

Kaaslasi on kerge mõista, hea on ka läbisaamine lastega. Ausad ja siirad vestlused tugevdavad suhteid veelgi.

Oma välimusele paned suuremat rõhku, oled edev ja tunned rõõmu pilkude püüdmisest. Vastassoo esindajatega on lihtne kontakti saada.

Sisemine tasakaal on suurepärane. Mõistad oma vajadusi ja planeerid tulevikku. See on hea aeg suhete loomiseks.