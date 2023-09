TOETAVAD EKSID ⟩ Cassia Shakti suhtest Roomet Poomiga: pärast lahkuminekut saime aru, et oleme kaksikleegid

«See on väga valulik teekond, see on väga intensiivne teekond, see on väga nutt ja pisarad ja siis jälle rõõm ja naer,» räägib Cassia Shakti Šamotailo endise kurjategija Tomas Legranti taskuhäälingus «Lege podcast» enda kaksikleegi suhtest Roomet Poomiga, tõdedes, et nad on lahus olles aidanud üksteisel väga palju areneda.