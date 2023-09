• Taevaseisud peegeldavad, et tema karjääris on käes murdeline aeg.

Enne, kui läheme jooksvate seisude juurde, tasub tuua välja mõned olulised jooned Kõlvarti sünnikaardist. Põgusat pilku peale heites torkab kohe silma tõsiasi, et Mihhaili elus ei tule üldiselt midagi lihtsalt ega niisama. Ta on ilmselt väiksest peale õppinud, et saavutuste nimel peab kõvasti tööd ja vaeva nägema. Sellele viitab karmi Saturni pingeaspekt kvadraat tema Päiksele, mis on ka ainus aspekt, mis Mihhaili Päikesel üldse tekib.