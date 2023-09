FOTOD ⟩ Türgi seebika «Keelatud vili» fänn: olen end isegi haigeks valetanud, et seda näha

«Keelatud vili» on haarav lugu keerulistest suhetest, intriigidest ning perekondlikest draamadest. Sarja keskmes on kaks õde, Yildiz ja Zeynep, kes on üksteisele lähedased, hoolimata nende erinevast iseloomust. Zeynep on kirglik ja enesekindel naine, kes on pühendunud oma tööle ning soovib saavutada karjäärialast edu. Yildiz seevastu ihkab abielluda jõuka mehega, et põgeneda raskuste eest, mida tema senine elu on talle esitanud.