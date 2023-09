FOTOD ⟩ Hüljatud autod riivavad silma. «Ühel on mingi imelik kiri ka peale tehtud.»

Mitmel pool linnapildis võib näha kasutuskõlbmatuid sõidukeid, mis seisavad ajast aega ühe koha peal. «Tartus Põhja puiesteel seisab keset muruala hüljatud auto, millel pole registreerimismärkigi. Auto on murualal ristipidi. Ilmselt on seisnud siin juba tükk aega. Autole on suurte tähtedega kirjutatud BOM,» ütleb Elu24 toimetusele vihje saatnud tartlane. «Paneb mõtlema, mida see BOM tähendama peaks? Tekib seos pommiga...» ütleb ta.