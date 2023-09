«Küsisime, et milles asi, kus me siis lähme ja mis meile vastu pakutakse. Vastasid, et ei pakutagi midagi vastu, et lähete kuuse alla,» kirjeldas Varbla külas elav Merle Lääneranna valla töötaja väidetavaid sõnu. Hetk varem olevat vald sotsiaalmaja elanikele teatanud, et nad tõstetakse korterist välja.