UUS NÄGU EETRIS ⟩ Postimees TV uudisteankur: mul on vedanud, et saan meedia õigusalaste teadmistega kombineerida

Kui kodumaa pind taas jalge all, tekkis Raunol võimalus juristina leiba teenida Elisa Eesti telekommunikatsiooni ettevõttes. «Sellest perioodist ajendatuna otsustasin 2021. aasta sügisel ka jätkata õigusteaduse studeerimist magistrantuuris tsükliõppe vormis.»

Täna töötab ta meediaettevõtete Postimees Grupp ja Duo Media Networks emaettevõttes MM Grupis andmekaitse juhina. «See töö kätkeb endas palju põnevaid väljakutseid erinevate kaasuste ja projektijuhtumiste näol. Nii, nagu iga teinegi õigusvaldkonna ametikoht, on ka siin eelduseks seadusloome tundmine, analüütiline mõtlemine ja võimekus tulla toime stressirohkete olukordadega, aga mitte vähemtähtsaks ei saa pidada ka eetikatunnetust ja kompromissivalmidust.»

Sel sügisel tekkis Raunol võimalus alustada teekonda Kanal 2 lühiuudiste sarja «Postimehe uudised» uudisteankruna. «Meediamaastik on mind alati kõnetanud ja mul on vedanud, et saan selle nüüd õigusalaste teadmistega kombineerida,» tõdeb ta.

Rauno ei hakka salgama, et esinemissoov ja väike edevusepisik on tal lapsest saati küljes olnud, kuid sügavam ja märksa tähendusrikkam põhjus tuleb ikkagi kuskilt mujalt. «Ma olen üks nendest inimestest, kel miski sõnuseletamatu vajadus leida elus oma kirg ja eneseväljendusviis,» selgitab ta.

«Olen mõistnud, et ühest küljest otse-eeter ei andesta vigu ja ei ilusta tehtud esitlust, ent sama mündi teist külge vaadates on otse-eeter oma olemuselt ka väga siiras ja vahetu ning see sunnib sind olema sajaprotsendiliselt hetkes kohal. Sa oled otse-eetris täpselt see, kes sa oled ning täpselt selline nagu sa oled. Tagasi võtta või peita midagi ei saa.»

Senine Postimehe teleuudiste raames kogetu on mõjunud Raunole kõige positiivsemas võtmes värskendava äratusena. «Olen mõistnud, kuivõrd palju on mul veel mitmetes valdkondades õppida. Kuid arenguruumi ja kasutamata ressursside olemasolu on minu hinnangul väga tervitatav nähtus, kui seda sellisel kujul ise vaid näha osata!» jagab ta.

Rauno Liitmäe. Foto: Sander Ilvest