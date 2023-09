FOTOD ⟩ Järve ääres toimunud Elva kirbuturule kogunes üle 100 müüja. «Sain uue Lacoste kampsuni vaid viie euroga!»

Laupäeval toimus Elvas Arbi järve äärsel promenaadil kirbuturg, mis tõi kokku poole rohkem kauplejaid kui eelmisel korral augustikuus. «Tundub, et on alus pandud toredale traditsioonile,» sõnas üks rõõmsameelne ostleja. «Üle saja müüja on ennast kirja pannud,» kinnitas kirbuka korraldaja Oksana.