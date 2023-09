Naiste kohtumine klassiruumis ei olnud nende arvates aga sugugi juhuslik, vaid selles oli oma käsi mängus hoopiski kõrgemal juhatusel. «See vibe, mis meie kolme vahel tekkis, oli nii äratuntavalt õige,» räägib Kadi ja lisab, et neil Kristiga oli ideid varemgi, ent puudus impulss, mis oleks asjad käima tõmmanud. Ta jutustab, et ühise laua taga istudes ja mõtteid mõlgutades hakkas Kristi rääkima, et esimene avalikkusele suunatud rännak võiks toimuda metsarahvapäeval Jussi nõmmel, kus nad ise varem korduvalt matkanud olid. Mõeldud-tehtud!