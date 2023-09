Möödunud reedel avaldas Tallinna loomaaed oma Facebooki lehel, et valge kaamel Bulat sai aedikusse visatud õuntest kõhulahtisuse ja ta tuli külastajatest eemale ravile viia.

«Tuletame meelde, et sügisannid jõuavad loomadeni ainult loomaaednike vahendusel! Omapäi loomaaias loomi toita ei tohi – sellega võib neile suuri vaevusi põhjustada,» lisati teates. Muu hulgas märgiti ära, et lisaks õuntele ei mõju loomadele hästi rohelised tammetõrud, hobukastanid on aga paljudele asukatele suisa mürgised.