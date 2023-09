SUPERSTAARI OTSINGUIL ⟩ Jaak Joala lapselaps soovib vanaisa lauljana tundma õppida, Svjata Vatra solisti tütar unistab albumi välja andmisest

Tuhanded noored, kes ihkavad näidata oma lauluoskust või siis lihtsalt kuulsaks saada, on võtnud ette tee «Eesti otsib superstaari» saatesse. Eri voorudes esinemise jooksul on võimalik sihikindlalt läheneda ihaldatud superstaari tiitlile. Saate võit toob kaasa plaadilepingu ning võimaluse staarimaailmas julgemalt edasi lennata.

Sel aastal on võistlustulle astunud ka Jaak Joala lapselaps Carmen ning Ruslan Trochynskyi tütar Rute. Uurisime, kuidas on see teekond neil kulgenud ning millist meeleolu tekitab pingeline võistlus telekaamerate ees.