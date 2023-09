GALERII ⟩ Grill, suplus ja kalapüük: vaata, milline näeb välja päev Narva «Veneetsias»

Läbi Narva «Veneetsia» kulgeval turistipaadil on pardal nii inimesed erinevatest Eestimaa paikadest, aga ka külalised Lätist. Samuti ka narvakaid. «Oleme ise Narvast, aga tahtsime näha kohalikku «Veneetsiat» esimest korda,» räägib sõbraga paadituurile tulnud Galina Limonile .

Tegelikult on tegemist Kulgu piirkonnaga, mida alguses naljatledes Narva «Veneetsiaks» kutsuti. Nüüd tõmbab see piirkond inimesi nagu magnet. «Narva on imeline, samamoodi nagu Veneetsia,» ütleb Lätist Station Narva muusika- ja kultuurifestivali raames kohale tulnud Janis.