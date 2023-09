ELU25 ⟩ Juku-Kalle Raid: kellega Keskerakonna uus kunn Miša Kõlvart siis Venemaal õigupoolest mängimas käis?

Tallinna tsaar ja Keskerakonna troonipärija Mihhail Kõvart vandus paljusõnaliselt, et ei tea mitte midagi Putini noorteorganisatsiooni Naši laagrist, vaid osales 13 aastat tagasi "hoopis ühes teises laagris". Tegelikult jäi ta sisuliselt vahele, kandes Našide märki. Juku-Kalle Raid tutvustab, kus Kõlvart noortega mängimas käis ja mis organisatsioon on Putini "Naši". Tundub, et ka Keskerakond on oma poole valinud.