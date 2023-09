Gerda Kordemets tõdeb, et suvel pidi ta sagedasti tõdema, et suvine teeninduskultuur suvepealinnas on keskelt läbi kehv. «Mis sa teed. Ajutine, väljaõpetamata tööjõud, väsinud ja vihane, sest koroona on läbi ja klientide hordid tagasi.»