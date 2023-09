Gameboy Tetris alkoholi rollist oma elus: muidugi on olukorrad, kus ei saa võtta, aga see on surmigav

Gameboy Tetris tunnistab, et tihtipeale on kontserdid hilised ja pärast esinemist ei pruugi ta magama minna kahe-kolme ajal öösel. «Tavaliselt on see [esinemine] kusagil teises linnas ja siis jõuadki varahommikul koju. Kui saan, lähen magama, aga mul on adrenaliini nii palju pärast kontserti, et päris raske on magama jääda,» räägib ta. «Ja no peale kontserti ma võin bändibussi võtta paar õlut.»