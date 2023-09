TRAGIKOOMILINE VIDEO ⟩ Massilised liiklusseaduse rikkumised Lastekodu tänaval politseid ei heiduta

15. mail alustati Liivalaia tänaval Tartu maantee ja Juhkentali tänava vahelisel lõigul kaugjahutusvõrkude rajamist, et luua võimalus keskkonnasõbralikumaks linnahoonete jahutamiseks. Oktoobri keskpaigani viies etapis toimuvad ehitustööd tõid kaasa tänava osalise sulgemise.

Lastekodu tänav muutus Liivalaia ja Kreutzwaldi vahelisel lõigul ühesuunaliseks. Kuid tundub, et ajutine liiklusmuudatus liiklejaid ei heiduta.

Youtube kanal Testi Eesti asutaja on kodanikuajakirjanik ja inimõiguste aktivist, kes postitas video Lastekodu tänaval toimunud massilisest liiklusseaduste rikkumistest, et näidata, kui tõsiselt kodanikud seadustesse suhtuvad.

Videost on näha, kuidas mitukümmend autojuhti liikluseeskirjadest kinni ei pea. Ka kaamerale jäänud politseiametnikud ei tundu seaduserikkujatega midagi ette võtvat.

Päeva jooksul salvestatud videost tulevad välja ka teisedki rikkumised, kus näiteks autojuhid keset sõiduteed sõidavad, et ummikust kiiremini edasi jõuda või näiteks kortermaja elanikule paki tualettpaberit ulatada.

Kui video autor politseiga ühendust võttis ja videot näitas, vastati talle järgnevalt: «Tulenevalt videosalvestusest on tegemist rikkumisega, mis oma tehioludelt on väikese ebaõigussisuga, sealhulgas puudub tervise/varakahju, ning menetluse läbiviimine oleks väärteo asjaolusid arvestades (rohkelt sõidukeid, mille andmete kogumise töömaht on suur) ebamõistlikult kulukas.»