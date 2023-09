Algselt pidi eetrisse jõudma saade Uuspõllu ja Brigitaga, kus Mart veetis nendega kaks päeva ja kaks ööd, kuid augusti algul andis Uuspõld meediale teada, et nende suhe on läbi. Siis tuli ilmsiks, et ühine saade heideti kõrvale ja Jani osa filmitakse uuesti. «Väga lõbus oli, olime seal kõhud kõveras. Mul on isegi kahju, et nüüd ei näegi seda keegi,» jagas Brigita toona.