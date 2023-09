12. septembril ilmub ärimees Elon Muski elulugu ja samal päeval avaldatakse The New York Timesis eluloo kohta arvustus, mille kirjutas ajakirjanik Walter Isaason. Selle kohaselt said 52-aastane Musk ja 35-aastane Grimes, kelle tegelik nimi on Claire Boucher, kolmanda lapse: poja nimega Techno Mechanicus, kelle hüüdnimi on Tau.