«See on uskumatu!» Karl-Erik Taukar avastas saate abil, et on sugulane armastatud Eesti meeslauljatega

Armastatud muusik Karl-Erik Taukar usub, et just muusikapisiku on ta pärinud pigem oma ema perekonnast. Ema Karin on konservatooriumiharidusega klaveriõpetaja, vanaema Helga on elupõline koorilaulja ja vanavanaisa Johannes oli küll ametilt juuksur, aga esines hobikorras operettides, vahendab Menu.